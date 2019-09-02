شكرا لقرائتكم تعرف على نتائج اجتماع الجناينى وأبو ريدة وسامورا فى الاتحاد الأفريقي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد عمرو الجناينى القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة فى اللجنة الخماسية لإتحاد الكرة، اجتماعا مع هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم وفاطمة سامورا سكرتير عام الاتحاد الدولى والأفريقي لكرة القدم فى مقر الكاف بالقاهرة.

تطرق الاجتماع الذى عقد عصر اليوم على دعم اللجنة الخماسية المكلفة بادارة شئون الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى ونائبه جمال محمد على وعضوية كلا من أحمد عبد الله وسحر عبد الحق ومحمد فضل.

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كما وجهت سامورا فى اجتماعها، الاتحاد المصري على ضرورة البدء فى الإجراءات التي حددها الاتحاد الدولي فى خطاب التكليف للجنة الخماسية، وعلى رأسها مراجعة شروط الانضمام للجمعية العمومية للاتحاد المصرى لكرة القدم.

ويهدف اتحاد الكرة لتخفيض عدد الأعضاء فى الجمعية العمومية من 227 ناديًا إلى 90 عضو بحد أقصى، وخروج كل من لا تنطبق عليه الشروط من تحت طائلة التبعية لعمومية الجبلاية.