شكرا لقرائتكم مصطفى يونس: نجم الزمالك كان يرغب في الانضمام للأهلي وتم رفضه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مصطفى يونس نجم الأهلي الأسبق، أن أيمن منصور نجم الزمالك الأسبق، كان يرغب في الانضمام لصفوف الاحمر ولكن تم رفضه.
وقال يونس في تصريحات إذاعية : ايمن منصور كان يرغب في الانضمام للأهلي، ولكن طارق سليم رفض.
أضاف مصطفى يونس ، أنه يعتبر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلى هو أحد أهم نجوم الكرة المصرية على مر عصورها.
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