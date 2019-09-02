شكرا لقرائتكم مصطفى يونس: نجم الزمالك كان يرغب في الانضمام للأهلي وتم رفضه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصطفى يونس نجم الأهلي الأسبق، أن أيمن منصور نجم الزمالك الأسبق، كان يرغب في الانضمام لصفوف الاحمر ولكن تم رفضه.

وقال يونس في تصريحات إذاعية : ايمن منصور كان يرغب في الانضمام للأهلي، ولكن طارق سليم رفض.

أضاف مصطفى يونس ، أنه يعتبر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلى هو أحد أهم نجوم الكرة المصرية على مر عصورها.