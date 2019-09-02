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شكرا لقرائتكم رسميا .. نهائي كأس مصر 8 سبتمبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تحديد يوم الأحد المقبل الموافق 8 سبتمبر الحالي موعدا لنهائي بطولة كأس مصر بين فريقي الزمالك وبيراميدز ، على أن يحدد ملعب المباراة وموقف الحضور الجماهيري على ضوء الموافقات الأمنية.
وضرب فريق بيراميدز موعدا مع الزمالك فى نهائى كأس مصر، بعدما تغلب على بتروجت في لقاء نصف النهائي الذي جمع الفريقين اليوم على استاد بتروسبورت.
وتأهل الزمالك إلى النهائى بعد فوزه على فريق مركز شباب منيه سمنود بهدف دون رد، فى إطار منافسات دور الـ32 من المسابقة، ثم تخطى عقبة الإنتاج الحربى والفوز عليه بهدفين دون رد فى دور الـ16، وبعدها الفوز على مصر للمقاصة بهدف دون رد، أحرز عبد الله جمعة، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد برج العرب، ضمن منافسات دور ربع النهائى من البطولة المحلية، وأخيرا الفوز على الاتحاد فى نصف النهائى.
طريق بيراميدز حتى نهائى كأس مصر
ووصل بيراميدز إلى نهائى الكأس بعد الفوز على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى دور الـ 32، ثم حقق المفاجأة بعد الفوز على الأهلي بهدف نظيف في دور الـ 16، ثم الفوز بثنائية نظيفة على حرس الحدود في ربع النهائي، وأخيرا الفوز على بتروجت فى المربع الذهبى.
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