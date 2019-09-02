شكرا لقرائتكم رسميا .. نهائي كأس مصر 8 سبتمبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تحديد يوم الأحد المقبل الموافق 8 سبتمبر الحالي موعدا لنهائي بطولة كأس مصر بين فريقي الزمالك وبيراميدز ، على أن يحدد ملعب المباراة وموقف الحضور الجماهيري على ضوء الموافقات الأمنية.

وضرب فريق بيراميدز موعدا مع الزمالك فى نهائى كأس مصر، بعدما تغلب على بتروجت في لقاء نصف النهائي الذي جمع الفريقين اليوم على استاد بتروسبورت.

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