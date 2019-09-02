شكرا لقرائتكم بيراميدز يضرب موعدا مع الزمالك فى نهائى كأس مصر بثنائية فى بتروجت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق بيراميدز بقيادة الفرنسى سبستيان ديسابر، لمواجهة الزمالك فى نهائى كأس مصر، بعد الفوز على بتروجت بنتيجة 2/0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على استاد بترو سبورت، فى الدور قبل النهائى من مسابقة كأس مصر.

وتقدم بيراميدز على بتروجت بهدفين دون رد أحرزهما أريك تراورى فى الدقيقة 16، وإبراهيم حسن فى الدقيقة 44، ليتأهل الفريق السماوى لنهائى الكأس لمواجهة الزمالك، فى المباراة المقرر لها يوم الخميس المقبل، إلا إنه من المنتظر أن يتم تأجيلها بناءًا على طلب مسئولى القلعة البيضاء نظرًا لفقدان خدمات عدد كبير من لاعبيه فى الفترة من 2 حتى 10 سبتمبر الجارى، منهم فرجانى ساسى وحمدى النقاز بسبب انضمامهم لمعسكر منتخب تونس، كما يفقد الفارس الأبيض جهود الثلاثى مصطفى محمد وإمام عاشور ومحمد عبد السلام بسبب انضمامهم لمعسكر المنتخب الأولمبى الذى يشهد وديتى الفراعنة أمام السعودية يومى 7 و10 سبتمبر، ومواجهة جينيراسيون فوت السنغالى يوم 14 من الشهر الجارى، فى ذهاب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.

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وتضم تشكيلة بيراميدز كل من: حراسة المرمى: المهدى سليمان، خط الدفاع: رجب بكار –على جبر – أحمد أيمن منصور – محمد حمدى، خط الوسط: نبيل دونجا – عمر جابر – تراورى – إسلام عيسى – إبراهيم حسن، خط الهجوم: جون أنطوى.

وضم تشكيل بتروجت كل من: حراسة المرمى: بونجا، خط الدفاع: أحمد سالم صافى – أحمد عبد الرسول – خالد عبد الرازق – أحمد السباعى، خط الوسط: محمود عماد – مصطفى معوض – أحمد اوكا – جون مانجا، خط الهجوم: أحمد رؤوف – أحمد عفيفى.