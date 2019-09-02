شكرا لقرائتكم جالطة سراي التركي يعلن ضم رادميل فالكاو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادي جالطة سراي التركي، عن ضم النجم الكولومبي المخضرم رادميل فالكاو، من خلال فيديو مميز نشره على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وجاء في الفيديو أنباء التحدث عن انتقال فالكاو إلى جالطة سراي في إمارة موناكو الفرنسية وفى كولومبيا مسقط رأس اللاعب وأخيرا في اسطنبول العاصمة التركية، قبل أن يخرج يطل اللاعب في الفيديو.

وكانت جماهير جالطة سراي قد حرصت على استقبال النجم الكولومبي رادميل فالكاو بشكل رائع فور وصوله إلى تركيا مباشرة، تمهيدًا لانضمامه إلى الفريق التركي.

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وكان جالطة قد أعلن ضم الكولومبي راداميل فالكاو مهاجم موناكو الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكنه ولم يكشف عن قيمة الصفقة أو مدة التعاقد مع اللاعب فالكاو.

يذكر ان فالكاو لعب مع موناكو منذ التحاقه صيف 2013 قادمًا من صفوف أتلتيكو مدريد حيث لعب مع الفريق 140 مباراة وسجل 83 هدفًا.

ولعب فالكاو لعدة أندية كبرى في مسيرته على غرار بورتو، أتلتيكو مدريد، موناكو ومانشستر يونايتد، قبل محطته الجديدة.