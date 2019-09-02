شكرا لقرائتكم خالد الغندور: نهائى كأس مصر الأحد المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف خالد الغندور كابتن الزمالك السابق، موافقة الاتحاد التونسى لكرة القدم على تأجيل انضمام الثنائى فرجانى ساسى، وحمدى النقاز لصفوف نسور قرطاج للمشاركة مع القلعة البيضاء فى نهائى كأس مصر المقرر أمام بيراميدز.

وأكد خالد الغندور عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "فيس بوك": " نهائي الكاس قد يكون الأحد القادم بعد موافقة الاتحاد التونسي علي بقاء فرجاني و النقاز بطلب من رئيس الزمالك وأيضا السماح للاعبي المنتخب الأوليمبي بلعب المبارة".

وتأهل الزمالك للمباراة النهائية أثر الفوز على نظيره الاتحاد السكندرى بهدف نظيف أحرزه مصطفى محمد فى الشوط الإضافى الأول، بينما وصل بيراميدز للمباراة النهائية لمسابقة كأس مصر بعد تخطيه بتروجت بهدفين نظيفين.

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