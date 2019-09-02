شكرا لقرائتكم ميتشو vs ديسابر .. كأس مصر صنع فى أوغندا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسدل الستار على طرفى نهائى كأس مصر والذى يجمع بين الزمالك بقيادة مديره الفنى "ميتشو" وبيراميدز مع مدربه الفرنسى ديسابر.

الزمالك تأهل إلى نهائى كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد على ستاد الإسماعيلة بينما صعد بيراميدز إلى هذا الدور بعد الفوز على بتروجت بهدفين دون رد.

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وتبقى "الصدفة" فى طرفى النهائى لمسابقة كأس مصر بين المدرب ميتشو وديسابر واللذان سبق لهما قيادة المنتخب الأوغندى فى وقت سابق.

من 2013 إلى 2017 قاد ميتشو منتخب أوغندا كما نجح فى تأهل المنتخب إلى المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2017.

كما قاد ديسابر المنتخب الأوغندى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت مؤخرا فى مصر وصعد بهما إلى دور المجموعات قبل الخروج من دور الـ16.