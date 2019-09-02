موعد نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز...

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جدة - عمرو شويل بيراميدز يتأهل لملاقاة الزمالك
ضرب فريق بيراميدز موعدا مع الزمالك فى نهائى كأس مصر، بعدما تغلب على بتروجت في لقاء نصف النهائي الذي جمع الفريقين اليوم على استاد بتروسبورت.
موعد نهائى الكاس بين الزمالك وبيراميدز
من المنتظر أن تقام المباراة يوم 5 سبتمبر الجارى حسب الموعد المعلن من اتحاد الكرة المصرى، لكن المباراة مهددة بالتأجيل حتى نهاية فترة التوقف الدولى وعودة خماسى الزمالك من المشاركة مع منتخبات بلادهم، حيث انضم ساسى والنقاز لمنتخب تونس وانضم الثلاثى مصطفى محمد محمد عبد السلام وامام عاشور للمنتخب الوطنى الأولمبى.
ملعب نهائى كأس مصر
حددت لجنة المسابقات بالإتحاد المصرى لكرة القدم يوم 5 سبتمبر الجاري، موعدًا لإقامة المباراة النهائية لبطولة كأس مصر على أرضية ملعب "برج العرب" بالإسكندرية.
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