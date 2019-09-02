شكرا لقرائتكم ديسابر: فرص بيراميدز و الزمالك فى الحصول على كاس مصر متساوية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثني الفرنسي ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز، علي أداء لاعبيه أمام بتروجيت في قبل نهائي كاس مصر ، خاصة أن المباراة جاءت بعد 48 ساعة من اخر لقاء خاضه الفريق .

وكان بيراميدز قد فاز علي بتروجيت بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم باستاد بتروسبورت، ليواجه الزمالك في نهائي كاس مصر .

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وأكد ديسابر في تصريحات لقناة أون سبورت، أنه فخور بأداء لاعبيه وفريقه استحق الفوز علي بتروجيت ، مشيراً إلي أن فترة التعايش مع بيراميدز منذ توليه المهمة الفنية لم تستغرق وقت طويل نظراً لخبراته السابقة في الدوري المصري.

وعن مواجهة الزمالك في نهائي كاس مصر، قال ديسابر، أن فرص بيراميدز و الزمالك في الحصول علي الكاس متساوية ، مؤكداً أنه سعيد بمواجهة الفريق الابيض في المباراة النهائية .