شكرا لقرائتكم محمد الخولي رئيساً لبعثة المصري بزنجبار لملاقاة ماليندي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية تكليف محمد الخولي نائب رئيس المجلس برئاسة بعثة النادي إلى زنجبار وذلك استعداداً لمباراة الفريق الهامة والمراقبة والتي تجمعه بنظيره ماليندي بطل زنجبار والمقرر إقامتها في الخامس عشر من سبتمبر الجاري على ملعب عمان بزنجبار ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية. هذا وقد بدأ الأستاذ محمد الخولي اتصالاته بالسفارة المصرية بتنزانيا وعلى رأسها السيد السفير محمد أبو الوفا للتنسيق معه بشأن كافة رحلة الفريق بزنجبار تلك الجزيرة الواقعة أمام السواحل الشرقية لتنزانيا ، حيث من المقرر أن تغادر البعثة القاهرة في الساعات الأولى لفجر يوم الأربعاء الموافق الحادي عشر من سبتمبر لتصل البعثة إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا صباح اليوم نفسها ، حيث ستقضي البعثة عدة ساعات (ترانزيت) قبل التوجه مباشرة إلى زنجبار.

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