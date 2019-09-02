شكرا لقرائتكم 11 ناديا من الدرجة الرابعة يطالبون الجبلاية بالصعود للقسم الثالث... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب 11 ناديا من أندية دورى القسم الرابع ، اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى بالتصعيد من دورى القسم الرابع لدورى القسم الثالث باعتبارهم أوائل مجموعاتهم فى الموسم الماضى.

وأرسلت أندية (القناطر الخيرية، والشمس بأسوان، وعمال فرشوط، وجمارك بورسعيد، وأبانوب، ومركز شباب العدوة، والسنطة، والزهور بمطروح، والتل الكبير، وومركز شباب 6 أكتوبر، ومركز شباب المعصرة) خطابا إلى اتحاد الكرة يطالبون فيه بالصعود لدور القسم الثالث.

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واستندت الأندية فى خطابها على عدم اخطارها بلائحة الصعود، ومبدأ تكافؤ الفرص والمساواة ، كما تعهدت بعدم شكوى الاتحاد لأى جهة مختصة للحصول على عضوية الاتحاد.