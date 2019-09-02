شكرا لقرائتكم مصطفى يونس: الخطيب أفضل من لمس الكرة في تاريخ الملاعب المصرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مصطفى يونس نجم النادي الأهلي السابق، أنه يعتبر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلى هو أحد أهم نجوم الكرة المصرية على مر عصورها.
وأضاف مصطفى يونس خلال تصريحات إذاعية، أن محمود الخطيب لا يميل إلى التدريب، ولكنه لاعب عظيم للغاية وأعتبره أفضل من لمس الكرة في تاريخ الكرة المصرية .
وأشار مصطفى أنه لم يجلس على دكة الأهلي طوال فترة تواجده بصفوف الفريق باستثناء مباراة وحيدة وتاريخه بالكامل مع الأهلي 15 عاما، طوال هذه الفترة لم أجلس على مقاعد البدلاء نهائيا سوى مرة وحيدة أمام الأوليمبي، وبسبب ظروف سفري السعودية وعودتي قبل المباراة بوقت قليل.
وأطلق مصطفى يونس على مباراة القمة الاخيرة بين الأهلى والزمالك "قمة الخيبة" بعد الظهورمتواضع للغاية، ولا يليق بهم ولم أصدق أن هذا هو مستوى فريقان يمتلكان أقوى لاعبين في مصر.
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