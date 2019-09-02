شكرا لقرائتكم الصربى ميودراج يسيتش يعقد جلسة تعارف بالجهاز المعاون للإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى الجديد لفريق الإسماعيلي، جلسة تعارف مع الجهاز المعاون والذى ضم كلاً من صبرى المنياوى مدير الكرة وأدهم السلحدار المدرب المساعد وسعفان الصغير مدرب حراس المرمى وأكرم علياوى مخطط الأحمال. وتعاقد مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بصفة رسمية مع الصربى “ميودراج يسيتش” مديرا فنيا جديدا للفريق الأول بجانب سيرديان تيكياسكى مدربا مساعدا. Advertisements قام الجهاز المعاون بتعريف المدير الفنى الجديد بعض النقاط عن الفريق والتحدث عن ارتباطات الإسماعيلي قبل انطلاق مران اليوم. كما اجتمع الصربى “يسيتش” المدير الفنى للاسماعيلى مع أعضاء الجهاز الطبى على هامش مران الفريق. يستعد الفريق لملاقاة اهلى بنى غازى الليبى منتصف سبتمبر الجارى لحساب منافسات جولة الذهاب من دور ال32 ببطولة كأس محمد السادس للاندية الأبطال.

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