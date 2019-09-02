شكرا لقرائتكم مدير "التراخيص" في الاتحاد الآسيوي يزور "الرابطة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - زار مهاجان ناير مدير تراخيص الأندية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم رابطة دوري المحترفين السعودي والتقى رئيسها مسلي آل معمر يوم الاثنين، مشيداً بآلية عمليها حول استيفاء معايير الرخصة الآسيوية للأندية السعودية. واطلع مهاجان على آلية سير عمل رابطة دوري المحترفين بما يتعلق بإجراءات استيفاء معايير الرخصة الآسيوية والتي انتهت يوم 31 أغسطس الماضي، كما أشاد بمستوى الاحترافية والدقة التي عملت عليها الرابطة في الفترة الماضية مع الأندية التي أثنى على التزامها تجاه المعيار المالي والمعايير الأربعة الأخرى وهي البنية التحتية والمعيار الإداري والرياضية والقانوني.

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