شكرا لقرائتكم برشلونة يرسل رافينيا إلى سلتا فيغو من جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إن الجناح رافينيا ألكانتارا مدد عقده لمدة موسم مع الفريق وانضم إلى سيتا فيغو على سبيل الإعارة يوم الاثنين.

وكان عقد اللاعب البرازيلي ينتهي هذا الموسم لذا جدد الفريق الكاتالوني العقد لمنعه من الرحيل بشكل مجاني في العام المقبل، وقال برشلونة: سلتا سيدفع راتب اللاعب بالإضافة إلى مبلغ قد يصل إلى 1.5 مليون يورو كمتغيرات.

وشارك رافينيا البالغ عمره 26 عاما في أول ثلاث مباريات في الدوري مع برشلونة هذا الموسم في ظل غياب ليونيل ميسي ولويس سواريز وعثمان ديمبلي.

وسيعود لاعب الوسط إلى سلتا فيغو إذ لعب في فرق الناشئين قبل الانضمام إلى أكاديمية لاماسيا، ومثل الفريق الأول بنظام الإعارة موسم 2013-2014.