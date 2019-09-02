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"الصياح من أجل المرتدات وإيقاف التصوير" .. كواليس المران الأول لفايلر فى الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

قاد السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للأهلي مرانه الأول لفريقه الجديد على ستاد "مختار التتش" بمقر النادي الأحمر بالجزيرة.

وانطلق المران فى تمام الساعة الخامسة مساءأً بمحاضرة قصيرة مع اللاعبين قبل أن يبدأ العمل بفقرة إحماء قصيرة .

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ووفقاً لمراسل الخليج 365 فإن فايلر حرص استخدام مساعديه ديفيد سيزا المدرب العام، وتوماس بينكيل، مخطط الأحمال وسامي قمصان في توجيه التعليمات فيما تولى يانكون ميشيل، تدريب الحراس الذى جاء مختلفاً.

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وحرص يانكون ميشيل على تدريب حارسين معاً واستخدام المعدات سواء الحواجز وغيرها لتنفيذ بعض الجمل التدريبية ثم تناوب الحراس الأربعة على حراسة المرمي أثناء التقسيمة.

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واختفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة من الظهور في المران بالمقارنة بدوره في حقبة لاسارتي المدير الفني السابق للفريق تاركاً لفايلر القيادة الكاملة للمران.

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وطلب فايلر من مراسلي قناة الأهلي إيقاف التصوير للمران ثم عاد للإشراف على التقسيمة.

وفرض فايلر حالة من الجدية والإنضباط على التقسيمة وصاح فى اللاعبين من أجل السرعة فى المرتدات ثم أوقف التقسمية أكثر من مرة لتصحيح التحركات.

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ووضح اهتمام فايلر بأطراف الملعب سواء الظهيرين أو الأجنحة ومركز صانع الألعاب الذي تولاه قفشة فى الفريق الأول وتناوب عليه صالح جمعة ووليد سليمان في الفريق الأخر.

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الجدير بالذكر أن فايلر وصل إلى القاهرة مساء أمس، الأحد، ووصل إلى مقر الأهلي صباح اليوم الأثنين ليشارك فى مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام قبل أن يتجه لقيادة مرانه الأول.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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