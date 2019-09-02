مدرب بيراميدز: فرصتنا متساوية مع الزمالك في الفوز بكأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد :

أكد سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز أن فريقه قادر على تحقيق لقب بطولة كأس مصر التي يواجه في المباراة النهائية بها نادي الزمالك في موعد يتحدد لاحقاً.

وفي تصريحات لقناة "اون سبورت" قال ديسابر :"سعيد بمواجهة الزمالك في النهائي، مثلما أسعد بلقاء الأهلي، إنهما فريقين كبيرين، أكن لهما الاحترام".

وتأهل بيراميدز إلى النهائي بعد الفوز على بتروجيت بثنائية نظيفة في نصف النهائي، بينما فاز الزمالك على الاتحاد السكندري في الوقت الإضافي بهدف نظيف.

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وأضاف ديسابر :"علينا أن نستعد أولاً خططياً وفنياً للمباراة النهائية، لدينا فرصة في تحقيق البطولة مثل الزمالك تماماً، نحن 50% وهم أيضاً 50%، لكن علينا أن نستريح قليلاً الآن ثم نبدا العمل مجدداً".

وتابع مدرب بيراميدز :"انا هنا من أجل الفوز بالألقاب، الخطوة المقبلة هي تحقيق بطولة للنادي، يجب أن أؤمن أولاً بكل الفرص المتاحة، وأقدم كل ما لدي أمام الزمالك من أجل اللقب".

وينتظر بيراميدز والزمالك اللجنة المُعينة بالاتحاد المصري لكرة القدم لتحديد موعد المباراة النهائية حتى يستعد الفريقين بالشكل الأمثل وفقاً لجدل زمني واضح للقاء.