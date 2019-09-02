"ممثل للفيفا ورئيس اتحاد الدودج بول".. من هو "مترجم" مدرب الأهلي الجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

قررت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي اسناد مهمة الترجمة لرينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد إلى عمرو محب المترجم السابق للفرنسي باتريس كاريترون .

وظهر عمر محب فى المؤتمر الصحفي الذى عقد صباح اليوم بمقر النادي الأهلي بالجزيرة وقام بالترجمة لفايلر فمن هو مترجم الأهلي الجديد:

1- مواليد الـ 21 من مارس

2- بدأ العمل فى مؤسسة الأهرام كصحفي واستمر للعمل لمدة 12 عام فى الصحافة.

3- فى عام 1999 بدأ مشواره فى الترجمة بالعمل مع الفرنسي جيرار جيلي مدرب المنتخب المصري الأسبق.

4- يجيد اللغة الإنجليزية والفرنسية.

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5- عمل لمدة 12 عام كمدير عام مساعد مكتب الفيفا لتطوير كرة القدم في دول شمال شرق أفريقيا مع دكتور طه إسماعيل وكان يشغل منصب المساعد الإداري له في الفترة من 2002 وحتى 2010 .

6- اختاره الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ليمثله في مصر في المراقبة والإشراف على دبلوم الإدارة الرياضية مصر التى ينظمها الفيفا بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات الرياضية بجامعة القاهرة.

7- عمل مترجماً للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الأسبق للأهلي في ثاني تجاربه مع الترجمة

8- يشغل منصب رئيس اتحاد "الدودج بول" التى تعني "الكرة الخادعة" وهي رياضة كرة اليد ولكن من نوع مختلف، ويشارك فيه مجموعة من اللاعبين لرمي الكرة بقوة في جسد اللاعب ، لكي يربح المباراة.