"الشبكة مقطوعة".. الحكم الخامس يحبط أزمة بسبب هدف مثير لبيراميدز فى بتروجيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

سجل إبراهيم حسن نجم بيراميدز هدفاً مثيراً لفريقه في بتروجيت فى الدقيقة 44 من المباراة التى تقام في إطار الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر .

وسدد إبراهيم حسن ولكن تسديدة على الرغم من عدم قوتها اخترقت شباك مرمي ملعب بتروجيت على مقربة من الحكم الخامس الذى احتسب الهدف لتعيد إلى الأذهان لقطات مثيرة للجدل فى كرة القدم المصرية.

وفى عام 1998 اشتعلت أزمة في مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري بعد هدف سجله أيمن الجمل نجم الدراويش ولكن الكرة أخترقت الشباك ليعترض الفريق الأبيض على الهدف.

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ومرة أخرى اشتعلت مباراة غزل المحلة والأهلي عام 2011 بعد هدف ذاتي سجله عمرو رمضان مدافع المحلة فى مرماه ولكن الكرة ذهبت بعيداً لوجود خلل فى شباك المرمى.

وانسحب غزل المحلة من المباراة بعد وتم منح الأهلي نقاط المباراة الثلاث واحتساب النتيجة 2-0 ، كعقوبة على نادي المحلة لنزول جماهيره لأرضية الملعب، بجانب عقوبات على الناديين.