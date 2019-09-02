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باريس سان جيرمان يضم نافاس ويعير أريولا إلى ريال مدريد

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Ahmed Deeb 0 تبليغ

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أعلن نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، التعاقد مع الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى ، وإعارة حارسه الفرنسي ألفونس أريولا إلى النادي الإسباني.

وأفاد نادي العاصمة الفرنسية الإثنين أن نافاس (32 عاماً) انضم إلى صفوفه بعقد لأربعة أعوام، بينما انتقل أريولا (26 عاماً) إلى مدريد على سبيل الإعارة لعام واحد في صفقة لا تتضمن خيار الشراء النهائي.

وأكد النادي الفرنسي بهذه الصفقة، التقارير المتداولة في الآونة الأخيرة، عن قرب تعاقده مع الحارس الدولي الكوستاريكي، بعد تراجع الأخير في حسابات مدرب ريال الفرنسي زين الدين زيدان، لصالح البلجيكي تيبو كورتوا الذي بات الحارس الأساسي هذا الموسم للنادي الملكي.

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وأمضى نافاس خمسة أعوام في صفوف ريال (2014-2019)، أحرز خلالها سلسلة من الألقاب أبرزها ثلاث مرات تواليا بين 2016 و2018، ولقب في العام 2017.

وبات نافاس ثاني حارس مرمى ينضم إلى سان جيرمان في الساعات الماضية، بعد إعلان النادي الفرنسي الأحد التعاقد مع الحارس سيرخيو ريكو على سبيل الإعارة من نادي إشبيلية الإسباني.

في المقابل، تخلى سان جيرمان عن حارسين خلال الصيف الحالي، إذ عاد جانلويجي بوفون إلى بلاده وناديه السابق يوفنتوس بعد موسم واحد في فرنسا، وانتقل كيفن تراب إلى بلاده وناديه السابق أينتراخت فرانكفورت بصفة نهائية بعد أربعة مواسم مع النادي الفرنسي بينها موسم واحد على سبيل الاعارة مع فرانكفورت.

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