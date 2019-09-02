ميودراج يطلب تسجيلات لمباريات الاسماعيلي بالموسم الماضي

طالب الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى الجديد لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي بالحصول على تسجيلات لمباريات الفريق خلال منافسات الموسم المنقضى. خلال منافسات الموسم المنقضى. وجاء طلب المدرب الصربى من أجل التعرف على أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق قبل بدء مهمته بصفة رسمية. على أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق قبل بدء مهمته بصفة رسمية. ويستعد الفريق للمشاركة بمنافسات كأس محمد السادس للاندية الأبطال فى نسختها الجديدة.

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