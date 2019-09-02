يونس: مختلف مع لجنة الكرة بالأهلي .. بيبو وناصف بلا تاريخ تدريبي

أكد مصطفى يونس نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت تتحكم بشكل واضح في قرارات القلعة الحمراء، في الفترة الأخيرة. وقال يونس في تصريحات إذاعية:"جماهير الأهلي يجب أن تتفرغ للتشجيع فقط، ولكن السوشيال ميديا أصبحت توجه قرارات النادي وتتحكم فيها بشكل كبير". تتفرغ للتشجيع فقط، ولكن السوشيال ميديا أصبحت توجه قرارات النادي وتتحكم فيها بشكل كبير". وعن لجنة للتخطيط لقطاع الكرة القدم برئاسة طه إسماعيل وعضوية كل من زكريا ناصف و خالد بيبو، أشار :"سأظل مختلفا بشكل دائم مع تلك اللجنة، فما هو تاريخ زكريا ناصف أو خالد بيبو التدريبي للتواجد بها، وقد اختلفت مع لجنة الكرة من قبل حينما كانت تضم حسن حمدي والخطيب". وعضوية كل من زكريا ناصف و خالد بيبو، أشار :"سأظل مختلفا بشكل دائم مع تلك اللجنة، فما هو تاريخ زكريا ناصف أو خالد بيبو التدريبي للتواجد بها، وقد اختلفت مع لجنة الكرة من قبل حينما كانت تضم حسن حمدي والخطيب".

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