فيديو .. بيراميدز يضرب بتروجت بهدفين ويواجه الزمالك في نهائي كأس مصر

تأهل فريق بيراميدز لنهائي كأس مصر بسهولة بعد تغلبه على بتروجت بهدفين نظيفين بستاد بتروسبورت بستاد بتروسبوت في نصف نهائي كأس مصر. احرز هدفي اللقاء اريك تراوري وابراهيم حسن في الدقيقتين 16 و45.

ليواجه بيراميدز الزمالك على بطولة كاس مصر والمحدد له حتى كتابة هذه السطور الخميس المقبل في حال عدم تأجيل النهائي.

جاء اللقاء لصالح بيراميدز لعبا ونتيجة واهدر مهاجموه عدة فرص سهلة خاصة من جون انطوي واريك تراوري وابراهيم حسن حيث تراجع الفريق البترولي مبكرا مما

ساعد المنافس على التقدم

ولم يجد اريك انطوي صعوبة في هز الشباك مبكرا من خطأ دفاعي وثغرات خلف دفاعات بتروجت

لاحت فرصة للتعادل لبتروجت في اتلدقيقة 38 عندما اهدر احمد عفيفي ركلة جزاء احتسبها الحكم محمود عاشور للمس الكرة يد على جبر داخل منطقة الجزاء تصدى لها عفيفي ووضع الكرة ضعيفة في يد الحارس المهدى سليمان

في الدقيقة 45 يسجل ابراهيم حسن من

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تسديدة من خارج منطقة الجزاء فشل محمد ابو النجا" بونجا" في التصدى لها معلنة تقدم بيراميدز ووضع قدما في نهائي كأس مصر.

في الشوط الثاني هدأ رتم الفريقين وكأنهما ارتضيا بالنتيجة حيث فشل الفريق البترولي في استغلال الهدوء البيراميذى الذى إطمئن على النتيجة ولعب على الواقف مع الاعتماد على الكرات السريعة والطولية لاريك تراوري وانطوي

في المقابل عجز احمد عفيفي وجون مانجا واحمد رؤوف في تخطى دفاعات المنافس بسبب قلة الكثافة العددية وتواضع المستوى

ولم يتغير الوضع كثيرا بنزول عبد الله السعيد الذى دفع به الجهاز ليطمئن عليه قبل لقاء الزمالك في النهائي.

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