رسميًا .. فيورنتينا يضم لاعب ليفربول

تمكن فيورنتينا الإيطالي من ضم بوبي دونكان، لاعب ليفربول الشاب، بعد أن وافق الفريق الإنجليزي على رحيل اللاعب خلال فترة الإنتقالات الحالية.

وكان وكيل أعمال دونكان أتهم إدارة ليفربول بإلحاق الضرر باللاعب ، بعد رفض عرض سابق

من فيورنتينا، وهو ما بدأت إدارة الريدز في الرد عليه في الفترة الماضية ونفيه بالموافقة على رحيله.

وقالت صحيفة الجارديان أن اللاعب صاحب الـ 18 عام وقع على

عقد لمدة 3 سنوات مقابل 1.8 مليون جنيه إسترليني، للإنتقال إلى فيورنتينا الإيطالي، مع وجود بند بحصول ليفربل على نسبة 20% من بيع اللاعب في المستقبل.

يذكر أن ليفربول كان تعاقد مع دونكان، في الموسم الماضي مع مانشستر سيتي، وتمكن من تسجيل 32 هدف مع فريق الشباب.