تمكن فيورنتينا الإيطالي من ضم بوبي دونكان، لاعب ليفربول الشاب، بعد أن وافق الفريق الإنجليزي على رحيل اللاعب خلال فترة الإنتقالات الحالية.
وكان وكيل أعمال دونكان أتهم إدارة ليفربول بإلحاق الضرر باللاعب ، بعد رفض عرض سابقمن فيورنتينا، وهو ما بدأت إدارة الريدز في الرد عليه في الفترة الماضية ونفيه بالموافقة على رحيله.
وقالت صحيفة الجارديان أن اللاعب صاحب الـ 18 عام وقع علىعقد لمدة 3 سنوات مقابل 1.8 مليون جنيه إسترليني، للإنتقال إلى فيورنتينا الإيطالي، مع وجود بند بحصول ليفربل على نسبة 20% من بيع اللاعب في المستقبل.
يذكر أن ليفربول كان تعاقد مع دونكان، في الموسم الماضي مع مانشستر سيتي، وتمكن من تسجيل 32 هدف مع فريق الشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا .. فيورنتينا يضم لاعب ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.