صور.. ميودراج يجتمع بجهازه المعاون علي هامش مران الإسماعيلي

عقد الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى الجديد لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي جلسة تعارف مع الجهاز المعاون والذى يضم كلا من صبرى المنياوى مدير الكرة وأدهم السلحدار المدرب المساعد وسعفان الصغير مدرب حراس المرمى وأكرم علياوى مخطط الأحمال. السلحدار المدرب المساعد وسعفان الصغير مدرب حراس المرمى وأكرم علياوى مخطط الأحمال. وقام الجهاز المعاون بتعريف المدير الفنى الجديد بعض النقاط عن الفريق والتحدث عن ارتباطات الفريق قبيل انطلاق مران اليوم. بعض النقاط عن الفريق والتحدث عن ارتباطات الفريق قبيل انطلاق مران اليوم. ويستعد الفريق لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى منتصف سبتمبر الجارى لحساب منافسات جولة الذهاب من دور ال32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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