الإسماعيلي يواصل استعداداته تحت أنظار المدرب الجديد

واصل الفريق الأول للكرة القدم بنادي الإسماعيلي تدريباته اليومية على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية ، ضمن برنامج الاعداد لملاقاة أهلى بنى غازى الليبى لحساب منافسات جولة الذهاب من دور الــ32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. الــ32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. وأقيم المران تحت أنظار المدير الفنى الجديد الصربى ميودراج يسيتش والذى من المقرر أن يقود التدريبات اعتبارا من غد الثلاثاء. اعتبارا من غد الثلاثاء. واشتمل المران على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية ، أبرزها التسليم والتسلم فى المساحات وكيفية اللعب تحت الضغط. واختتم المران بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين والتى تم إيقافها عدة مرات وسط حالة من الإصرار والحماس .

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