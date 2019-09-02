نجم الأهلي السابق يدافع عن رانيا علواني بعد أزمتها الأخيرة

دافع مصطفى يونس مدافع الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عن رانيا علواني، عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، بعد أزمتها الأخيرة مع جماهير الفريق على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت نشبت مشادات بين رانيا علواني وبعض منجماهير الأهلي، عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، بسبب اعتراضهم على اختيار المدير الفني وأداء مجلس الإدارة لتدخل في عدد من المناقشات الحادة معهم.
وقال يونس في تصريحات إذاعية "لا أعلم سبب الهجوم على رانيا علواني، فهي لم تخطيء على الإطلاق من وجهة نظري، كل ما ذكرته إنها تدعم الألعاب الأخرى بإعتبارها أحد أبطال تلك الألعاب".
واختتم "رانيا لم تخطيء على الإطلاق فكانت تقوم بالرد، وهي من مواليد الأهلي وأحد ابنائه".
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