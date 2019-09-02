قام الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى الجديد للإسماعيلى يرفقه معاونه سرديان تيكياسكى بجولة صباح اليوم بملعب الإسماعيلية الرئيسى والفرعى.
يأتى ذلك ، من أجل الوقوف على أرضالملعب الذى خضع لعمليات رفع كفاءة وتطوير تحضيرا لاستضافة جانب من مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية المنقضية.
واشاد يستيش بملعب الإسماعيلية، مؤكدا أنه أحد أفضل الملاعب فى القارة السمراء.
ويستعد الملعب لاحتضان مواجهة الذهاب منتصف سبتمبر الجارى فى دور الــ32 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال والتى تجمع الإسماعيلى مع أهلى بنى غازى الليبى.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. جولة تفقدية لميودراج في ملعب الإسماعيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.