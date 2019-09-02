صور.. جولة تفقدية لميودراج في ملعب الإسماعيلية

قام الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى الجديد للإسماعيلى يرفقه معاونه سرديان تيكياسكى بجولة صباح اليوم بملعب الإسماعيلية الرئيسى والفرعى.

يأتى ذلك ، من أجل الوقوف على أرض

الملعب الذى خضع لعمليات رفع كفاءة وتطوير تحضيرا لاستضافة جانب من مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية المنقضية.

واشاد يستيش بملعب الإسماعيلية، مؤكدا أنه أحد أفضل الملاعب فى القارة السمراء.

ويستعد الملعب لاحتضان مواجهة الذهاب منتصف سبتمبر الجارى فى دور الــ32 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال والتى تجمع الإسماعيلى مع أهلى بنى غازى الليبى.

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