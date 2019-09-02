مصطفى يونس: مجلس إدارة الأهلي ضعيف.. والخطيب يتحمل الكثير

أكد مصطفى يونس نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق،أن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء يتحمل الكثير من المسئوليات داخل النادي بمفرده.

وقال يونس في تصريحات إذاعية "أداء مجلس إدارة الأهلي ضعيف،

والقرارات دائمًا متأخرة، وإن كان محمود الخطيب هو من يتحمل الكثير وحده، وأتمنى له التوفيق فكل ذلك الجهد الذي يقوم به يصيبه بالإجهاد الصحي".

واختتم "لا أتواجد في الأهلي بسبب ما أقول، فالعديد من آرائي في زملائي هي السبب في ابتعادي عن النادي".

يرى مصطفى يونس نجم الأهلي الأسبق، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر هو من يتحمل مسئولية كل شىء بالنادي بمفرده.