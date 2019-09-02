أكد مصطفى يونس نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق،أن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء يتحمل الكثير من المسئوليات داخل النادي بمفرده.
وقال يونس في تصريحات إذاعية "أداء مجلس إدارة الأهلي ضعيف،والقرارات دائمًا متأخرة، وإن كان محمود الخطيب هو من يتحمل الكثير وحده، وأتمنى له التوفيق فكل ذلك الجهد الذي يقوم به يصيبه بالإجهاد الصحي".
واختتم "لا أتواجد في الأهلي بسبب ما أقول، فالعديد من آرائي في زملائي هي السبب في ابتعادي عن النادي".
يرى مصطفى يونس نجم الأهلي الأسبق، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر هو من يتحمل مسئولية كل شىء بالنادي بمفرده.
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى يونس: مجلس إدارة الأهلي ضعيف.. والخطيب يتحمل الكثير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.