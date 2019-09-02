نجم الأهلي السابق: لم أجلس على دكة البدلاء طوال حياتي إلا في مباراة وحيدة

أكد مصطفى يونس نجم الأهلي الأسبق، أنه لم يجلس على دكة البدلاء طوال فترة تواجده بصفوف الفريق الأحمر باستثناء مباراة وحيدة.

وقال يونس في تصريحات إذاعية

"تاريخي بالكامل مع الأهلي يصل إلى 15 عاما، وطوال تلك المدة لم أجلس على مقاعد البدلاء نهائياً إلا في مباراة واحدة فقط".

وأوضح :"المباراة الوحيدة التي شهدت تواجدي على مقاعد البدلاء كانت أمام الأوليمبي، وذلك كان نتيجة لظروف سفري إلى السعودية وعودتي قبل اللقاء بوقت قليل، وهو ما جعلني لا أشارك".