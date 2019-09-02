بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تتوجه الى سنغافورة

توجهت، مساء اليوم الاثنين، بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، الى سنغافورة؛ لخوض المباراة الأولى في التصفيات المزدوجة المؤهلة الى كأس العالم 2022، وكآس آسيا 2023، حيث سيواجه منتخبنا الوطني نظيره السنغافوري يوم الخميس القادم.

وكان منتخبنا أنهى المعسكر الخارجي الثاني بالعاصمة العمانية مسقط والذي استمر لمدة اسبوع تخلله مباراة ودية مع نظيره العماني انتهت بخسارة منتخبنا بهدف.

وسبق معسكر مسقط إقامة المعسكر الخارجي الأول في مدينة الرياض الذي استمر لمدة أسبوعين ركز خلاله الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني سامي نعاش على تكثيف التمارين البدنية والفنية بغية رفع الجاهزية.

Advertisements

وأعلن الجهاز الفني عن القائمة المختارة والمغادرة الى سنغافورة ومن ثم البحرين لملاقة الأخضر السعودي في العاشر من ديسمبر.

وفيما يلي قائمة اللاعبين:-

سالم عوض، محمد عياش، سالم الهارش، محمد فؤاد، مدير عبدربه، احمد الصادق، عبدالعزيز الجماعي، محمد مهيوب، علاء نعمان، محمد بارويس، ناصر محمدوه، مفيد جمال، محمد بقشان، احمد سعيد، عماد منصور، محمد المداري، مناف سعيد، علي حفيظ ، احمد السروري، عبدالواسع المطري، عمر الداحي، محسن قراوي، احمد ماهر.