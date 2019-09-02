اونلاين | يلا شوت PLUS: مشاهدة مباراة بيراميدز وبتروجت بث مباشر YALLA SHOOT رابط ماتش بيراميدز TV

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت PLUS: مشاهدة مباراة بيراميدز وبتروجت بث مباشر YALLA SHOOT رابط ماتش بيراميدز TV والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بيراميدز vs بتروجيت عبر تردد قناة اون سبورت ON Sport لمتابعة التي تقوم بنقل مباريات الدوري المصري الممتاز كما أنها تنقل بعض من مباريات الفرق الأجنبية الأوروبية وعلى رأسها فريق تشيلسي، وخصوصًا وأنه قد تم التعاقد والاتفاق مع قناة تشيلسي لنقل المباريات عبر القناة، وتبث القناة المباريات والبرامج الرياضية التي تقوم بنقلها من خلال القمر الصناعي نايل سات وسوف نوفر لكم تردد قناة أون سبورت الرياضية.

مباراة بيراميدز vs بتروجيت في نصف نهائي كأس مصر

يلتقي يوم الاثنين 2 سبتمبر بيراميدز مع بتروجيت في منافسات نصف نهائي كأس مصر في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وتمام الساعة التاسعة بتوقيت المكة المكرمة، على أرض ملعب بتروسبورت، بث مباشر للمباراة عبر قنوات “أون سبورت” .

Advertisements

مباراة بيراميدز وبتروجيت في نصف نهائي كأس مصر

تردد قناة اون سبورت ON Sport 2019

يمكنكم متابعة أحدث المباريات الرياضية بالإضافة إلى متابعة الكثير من الأخبار الرياضية التي تنقل من خلال عدد كبير من البرامج الرياضية المميزة، فقد استطاعت القناة أن تنقل للجماهير مجموعة من البرامج التي يقدمها الكثير من المذيعين الرياضين في مصر، وتنقل الأخبار الحصرية بالإضافة إلى لقاءات عديدة بعد المباريات مع لاعبي المباريات سواء في الدوري المصري أو غيره من البطولات العربية التي تنقلها.