اونلاين | كورة ستار ON LINE مشاهدة مباراة بيراميدز وبتروجت بث مباشر KORA LIVE ماتش بيراميدز رابط FIL GOAL

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يخوض فريق بيراميدز مواجهة صعبة اليوم أمام نظيره بتروجت في نصف نهائي بطولة كأس مصر، ويطمح بيراميدز في مواصلة الانطلاقة القوية تحت قيادة الفرنسي ديسابر المدير الفني للفريق بعد اجتياز حرس الحدود ومن قبله النادي الأهلي في البطولة المحلية.

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وصعد الفريقان إلى الدور نصف النهائي ببطولة الكأس بعد تحقيق أكثر من مفاجأة حيث تأهل بيراميدز بعد الفوز على الأهلي بهدف نظيف في دور الـ 16 ثم الفوز بثنائية نظيفة على حرس الحدود في ربع النهائي، بينما جاء تأهل بتروجت عقب الفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف، وكان الفريق البترولي قد تأهل من دور الـ 16 بعد تخطي الرجاء المطروحي بنتيجة 4/1.

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اضغط هنا لمشاهدة مباراة بيراميدز وبتروجيت

ورغم هبوط بتروجت إلى دوري القسم الثاني إلا أن بيراميدز يخشى مفاجآت الكأس حيث تعد تلك البطولة الفرصة الأخيرة للفريق البترولي بقيادة محمد عودة لوداع الموسم بشكل جيد بعد الأداء المخيب للآمال في دوري الموسم الماضي والذي قاد الفريق إلى الهبوط لدوري المظاليم.

ويدخل فريق بيراميدز المباراة منتشياً بعدما حقق 4 انتصارات متتالية تحت قيادة ديسابر، من بينها الفوز على الأهلي والحرس في كأس مصر، كما ضرب الفريق موعداً مع بلوزداد الجزائرى في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على ايتوال دو الكونغولى، فى مباراتى الذهاب والعودة بنتيجة 5/1 .