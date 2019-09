اونلاين | رابط Plus مشاهدة مباراة بيراميدز اليوم oN Sport مباراة بيراميدز وبتروجت بث مباشر LIVE NOW يلا شوت Pyramids

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط Plus مشاهدة مباراة بيراميدز اليوم oN Sport مباراة بيراميدز وبتروجت بث مباشر LIVE NOW يلا شوت Pyramids والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مباراة – “بيراميدز وبتروجيت” كأس مصر اضبط جهازك على تردد قناة أون سبورت الجديد عبر القمر الصناعي النايل سات| اون سبورت hd on sport sd الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز الان متابعة أستقبل تردد قناة أون سبورت 2 عبر القمر الصناعي النايل سات، أعلنت شبكة قنوت أون عن أنها أطلقت قناة أون سبورت 2، لكي ترافق قناة أون سبورت في مجال الإعلام الرياضي، وتكون إطلالة متميزة تضيفها شبكة قنوات أون تى في، عبر الفضائيات، لتتميز بالصدارة والابتكار، وتحتل شبكة قنوات أون سبورت ساحة الإعلام الرياضي المصري والوطن العربي، بتغطية شاملة لجميع الأحداث والأخبار الرياضية في مصر والدول العربية. مباراة بيراميدز وبتروجيت في نصف نهائي كأس مصر يلتقي يوم الاثنين 2 سبتمبر بيراميدز مع بتروجيت في منافسات نصف نهائي كأس مصر في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وتمام الساعة التاسعة بتوقيت المكة المكرمة، على أرض ملعب بتروسبورت، بث مباشر للمباراة عبر قنوات “أون سبورت” . مباراة بيراميدز وبتروجيت في نصف نهائي كأس مصر Advertisements اعرف تردد قناة أون سبورت 2 2019 إطلاق قناة أون سبورت 2، فكما أعلن “تامر مرسى “رئيس مجلس إدارة مجموعة “إعلام المصريين”، أن القناة الجديدة أون سبورت 2، انطلقت عبر نفس تردد قنوات أون لتحل محل قناة أون لايف التي تم وقفها مؤخراً، حيث تعمل من أجل دعم مجال الرياضة المصرية، بفكر وإستراتيجة متطورة، من أجل إثراء الثقافة الرياضية في المجتمع المصري والعربي، وتربية النشأ الجديد على حب الرياضية، والسعي نحو تثقيفهم بأهمية دور الرياضية في خدمة المجتمع العربي، والتواصل مع العالم. الآن قناة أون سبورت 2 قناة أون سبورت 2 وستحدث طفرة في عالم الإعلام الرياضي المصري، من خلال خطط مدروسة وممنهجة صرحت إدارة شبكة أون أنها تخطط لأن تغطي قناة أون سبورت عالم الرياضة باحترافية منظمة في مصر والمنطقة العربية والعالم، على مستوى كافة الألعاب الرياضية مع الاهتمام بمعبودة الجماهير كرة القدم.

