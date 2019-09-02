رياضة | ماركا تهاجم زيدان: ريال مدريد ينسي كيف يفوز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماركا تهاجم زيدان: ريال مدريد ينسي كيف يفوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعاني فريق ريال مدريد الاسباني من تراجع نتائجه بشكل كبير منذ تولي الفرنسي زين الدين زيدان القيادة الفنية للفريق الملكي، وكانت تضع الجماهير المدريدية آمالًا عريضة علي "زيزو" لتحسين أداء ونتائج الفريق والعودة به للمسار الصحيح والمنافسة علي كافة البطولات، ولكن هذا لم يتضح حتي الآن.

ونشرت صحيفة "ماركا" الاسبانية تقريرًا عن تراجع نتائج ريال مدريد تحت عنوان "ريال مدريد ينسي كيف يفوز؟!"، وأكدت أن النادي الملكي لا يعرف كيفية الفوز بالموسم الحالي، حتي أنه تعرض لإنتكاسة مؤخرًا بتحقيق تعادلين متتاليين بالدوري الاسباني مع بلد الوليد 1-1، وفريق فياريا 2-2، مما يثير القلق بأن يستمر تراجع النتائج والذي بدأ منذ الموسم الماضي.

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وأكدت الصحيفة الاسبانية أن ريال مدريد خاض 14 مباراة تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان بعد عودته لتدريب الفريق مجددًا، نجح الملكي في تحقيق 6 إنتصارات، وخسر 4 مباريات، وتعادل في 4 مباريات أخري.

وأوضحت الصحيفة أن نادي ريال مدريد كان لديه فرصة كبيرة لحصد 9 نقاط في بداية الموسم الحالي، لكنه فاز في مباراة وتعادل في مباراتين وجمع 5 نقاط فقط، ويتفوق عليه جاره اللدود أتليتكو مدريد (المتصدر) بفارق 4 نقاط، أما ما يمنح الريال أريحية حتي الآن هو البداية الضعيفة لغريمه برشلونة والذي يتواجد بالمركز الثامن برصيد 4 نقاط.

وأكدت الصحيفة الاسبانية أن مشكلة تراجع نتائج ريال مدريد لم تبدأ مع إنطلاق الموسم الحالي، ولكنها بدأت منذ فترة الإعداد للموسم الجديد، حيث حقق الفريق إنتصارين فقط من 7 مباريات خاضها خلال الاستعدادات الصيفية.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 5 نقاط.