رياضة | بيراميدز يكتفي بثنائية أمام بتروجيت ويضرب موعدا ناريا مع الزمالك بنهائي الكأس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يكتفي بثنائية أمام بتروجيت ويضرب موعدا ناريا مع الزمالك بنهائي الكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي بيراميدز فوزا مستحقا على نظيره بتروجيت بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب بتروسبورت، في نصف نهائي بطولة كأس مصر ليتأهل الفريق إلى نهائي المسابقة.

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جاءت ثنائية بيراميدز بواسطة كل من إيريك تراوري في الدقيقة 16 قبل أن يضاعف إبراهيم حسن الهدف الثاني في الدقيقة 44 وأضاع أحمد عفيفي لاعب بتروجيت ركلة جزاء في الدقيقة 39.

وعبر بيراميدز بهذا الفوز إلى نهائي بطولة كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه ، ليضرب موعدا ناريا مع الزمالك والذي تغلب على نظيره الاتحاد السكندري بهدف نظيف في نصف النهائي الأول.