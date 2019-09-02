رياضة | موعد مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل نادي بيراميدز إلى نهائي كأس مصر بعد فوزه على بتروجت بهدفين نظيفين، وسيلاقي بيراميدز في المباراة النهائية الزمالك، الذي انتصر بالأمس على الاتحاد السكندري بهدف نظيف.

مشوار الزمالك حتي نهائي كأس مصر:

الزمالك استهل مشواره في بطولة كأس مصر بالفوز على فريق منية سمنود بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما في دور الـ32 للبطولة، وتجاوز الفارس الأبيض فريق الإنتاج الحربي في دور الـ16 بعدما تغلب عليه بنتيجة 2 - 0، وفي مباراة دور الثمانية تقابل الزمالك مع فريق مصر المقاصة وتغلب عليه بهدف دون مقابل، ليتأهل لمواجهة الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي وتغلب عليه بهدف دون مقابل.

مشوار بيراميدز حتي النهائي:

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وتأهل بيراميدز للدور نصف النهائي بعد تخطي طنطا في دور الـ 32 بالفوز عليه 3-2، ثم الإطاحة بالأهلي من دور الـ16 بعد الفوز عليه 1-0، وتغلب علي حرس الحدود 2-0 في دور الثمانية، وأخيرًا فاز على بتروجت بهدفين ليتأهل للنهائي.

- موعد نهائي كأس مصر:

حددت لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم يوم 5 سبتمبر الجاري، موعدًا لإقامة المباراة النهائية لبطولة كأس مصر علي أرضية ملعب "برج العرب" بالإسكندرية.

وتدرس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة إتحاد الكرة تأجيل المباراة النهائية إلي يوم 20 سبتمبر، حيث سيكون صعبًا إقامة المباراة في موعدها السابق يوم 5 بسبب لعب بيراميدز مباراته أمام بتروجت اليوم، كما يرتبط الزمالك بمواجهة إفريقية ضد جينراسيون فوت السنغالي في دورالـ32 بدوري الأبطال.

ومن المنتظر أن تذاع المباراة النهائية لبطولة كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز على قنوات أون سبورت الفضائية، وكذلك على التردد الأرضي والفضائي لقناة نايل سبورت المصرية.