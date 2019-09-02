رياضة | رسميًا.. فشل "صفقة المقايضة" بين برشلونة ويوفنتوس في اللحظات الأخيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. فشل "صفقة المقايضة" بين برشلونة ويوفنتوس في اللحظات الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت تقارير صحفية إسبانية، بأن نادي يوفنتوس الإيطالي قد تواصل مع نادي برشلونة من أجل التفاوض حول رغبة اليوفي في الحصول على خدمات لاعب خط وسط منتخب كرواتيا، ونادي برشلونة إيفان راكيتيش خلال الصيف الحالي، وذلك قبل ساعات قليلة من غلق الميركاتو.

ولكن برشلونة قد رفض الحصول على مبالغ مالية، وطالب من إدارة يوفنتوس، أن تكون الصفقة "مقايضة"، بمعنى أن يحصل برشلونة على لاعب من صفوف يوفنتوس، وقد تم تحديد هو الإيطالي الدولي، فيديريكو بيرنارديسكي، مقابل حصول يوفنتوس على خدمات راكيتيش.

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ولكن بحسب الصحف الكتالونية، فقد رفض نادي يوفنتوس هذا العرض، وعرض على برشلونة دفع مقابل مادي من أجل التنازل على خدمات الكرواتي راكيتيش، ولكن برشلونة قد أكد بأنه بحاجة إلى لاعبين وليس مبالغ مالية.

يذكر بأن نادي برشلونة كان قد وضع إيفان راكيتيش من قبل ضمن عرضه للحصول على نيمار دا سيلفا، ولكن نادي باريس سان جيرمان قد رفض العرض وقتها وطالب بضم عثمان ديمبلي ضمن الصفقة، وفي النهاية فشلت المفاوضات بين إدارة برشلونة وبين إدارة باريس سان جيرمان، ليبقي نيمار في العاصمة الباريسية، ويبقى إيفان راكيتيش في برشلونة.

الجدير بالذكر، بأن المدرب الإسباني، إرنستو فالفيردي، قد أصبح لا يعتمد على اللاعب الدولي الكرواتي في خط وسط البلوجرانا في الوقت الحالي، وبالتحديد منذ إنضمام اللاعب الهولندي، فرانكي دي يونج، بجانب الإسباني بوسكيتس، وأصبح الإحتياطي الأول لهما هو البرازيلي أرثر ميلو.