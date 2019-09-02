رياضة | بعد انتقاله لباريس سان جيرمان.. ماذا قدم "نافاس" مع ريال مدريد ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد انتقاله لباريس سان جيرمان.. ماذا قدم "نافاس" مع ريال مدريد ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يغادر الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس، فريق ريال مدريد الإسباني كأسطورة، ودائمًا سيتذكره الجميع كبطل الثلاثية التاريخية .. كحارس مرمى الفريق الذي صنع التاريخ بتحقيق أمر لم يحققه احدًا قط .. ثلاثة بطولات دوري أبطال أوروبا على التوالي.

وذكرت صحيفة "ماركا" أنه قد وصل نافاس إلى ريال مدريد في يوليو 2014 ، مباشرةً بعد كأس العالم في البرازيل الذي خرج منه نافاس كواحد من أفضل حراس المرمى في البطولة بعد أن تأهل مع منتخب بلاده إلى دور ربع النهائي لكن هولندا، وفي ركلات الترجيح ، أيقظت المنتخب الكوستاريكي من الحلم.

لكن بعدها استكمل كيلور نافاس الحلم بالإنتقال إلى ريال مدريد بعد ان قام ريكاردو كابانياس، وكيل أعمال نافاس، بتسهيل المفاوضات بين ليفانتي وريال مدريد وبالفعل وصل الكوستاريكي إلى ريال مدريد بـ10 مليون يورو على رغم من حقيقة ان بايرن جوارديولا عرض اموال أكثر.

وصل كيلور نافاس وهو يطمح في منافسة إيكر كاسياس وصنع التاريخ في ريال مدريد ولكن خطط النادي كانت غير ذلك، حيث بالنسبة للنادي كان كيلور حارس مرمى انتقالي ووصل فقط ليكون بديلًا لكاسياس لمدة عام واحد، وثم يصل ديفيد دي خيا للفريق في العام التالي.

لكن كيلور نافاس تشبث بحلمه وعمله وانضباطه .. ولأجل نصيبه نجح في ريال مدريد حيث في يوم إغلاق السوق يوم 31 أغسطس 2015 ، كان كيلور متوجهًا لمانشستر يونايتد، ضد رغبته، ليكون جزءًا من عملية دي خيا.

لكن حدث ما بدا مستحيلًا ولم يأت الفاكس من مانشستر يونايتد في الوقت المناسب.. وبقى كيلور في مدريد.. لكي ينجح.

حصل نافاس على المركز الاساسي في وجود رافائيل بينيتيز، ولكن ما دفعه للأمام هو وصول زيدان في يناير 2016 ، حيث في وجود الفرنسي فاز الكوستاريكي مع الفريق بالحادية عشر وفي عام 2017 كان بطلًا مره اخرى في كارديف بعدما ارتدى ملابس البطل ضد يوفنتوس.

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في ذلك الصيف كان يظهر دوناروما في الخلفية ولكن زيزو كان يحمي ظهر كيلور جيدًا لدرجة أنه بعد 6 أشهر من ذلك وقف المدرب أمام وصول كيبا إلى ريال مدريد مقابل 20 مليون يورو.

كيلور لم ينكر الجميل .. وكان مفتاح رئيسي في وصول الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بأداء نصف نهائي لا يُنسى ضد بايرن، على الرغم من أدائه السيء في ربع النهائي ضد يوفنتوس، لكنه استعاد دوره الحاسم مرة أخرى وفاز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي مع الفريق.

بعد ثلاثة أيام من تلك البطولة الثالثة على التوالي، بدأت مسيرة كيلور في ريال مدريد بالتحوّل بعد ان استقال زيدان من تدريب ريال مدريد ومن وقتها فقد حارس الثلاثية التاريخية .. الحصانة العليا.

وصل كورتوا إلى ريال مدريد وأصبح كيلور على دكة البدلاء وبدأ الأمر مع لوبيتيغي الذي اشرك الكوستاريكي في دوري أبطال أوروبا فقط، وانتهى الأمر بوصول سولاري الذي اسقط المركز الاساسي من نافاس في جميع المسابقات، ومن هناك بدأ حارس الثلاثية التاريخية في توديع ريال مدريد.

عودة زيدان لم تساعد في تحسين وضعه وانحاز الفرنسي لقرار النادي وأبلغ كيلور أن دوره قد تغير، وأن المركز الاساسي الآن سيكون للبلجيكي وليس له.

ولهذا السبب غادر كيلور نافاس .. لأنه لم يستطع التواجد سنة أخرى دون لعب، لأنه لا يفهم سبب عدم السماح له بالتنافس مع كورتوا، لأنه يعتقد أن مسيرته تستحق المزيد من الاحترام، وبالفعل قال كيلور وداعًا لريال مدريد بعد خمسة مواسم في مدريد، كان اساسي في ثلاثة منها بلا منازع.

ومن المثير للاهتمام انه في تلك الثلاث مواسم لمس فيها ريال مدريد السماء.. حيث حقق ثلاثة بطولات دوري أبطال أوروبا وأربعة كؤوس عالم للأندية وثلاث كؤوس سوبر أوروبية ودوري وكأس سوبر إسبانيا .. تلك هي الألقاب التي تملأ غرفة نافاس كحارس مرمى لريال مدريد الذي لعب 162 مباراة وتلقى 159 هدف.