رياضة | بيلد الألمانية: برشلونة حسم موقفه نهائيًا من صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيلد الألمانية: برشلونة حسم موقفه نهائيًا من صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية ألمانية بأن برشلونة الإسباني انسحب بشكل رسمي من صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والذي كان مرشحا للعودة بقوة إلى البلوجرانا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن برشلونة انسحب من صفقة نيمار بشكل رسمي حتى لا ينتهك قواعد اللعب المالي النظيف وسينتظر حتى الصيف المقبل للتعاقد مع النجم البرازيلي.

وأكدت الصحيفة الألمانية أن برشلونة لا ينوي التدخل في صفقة نيمار ودفع المبلغ المطلوب من باريس سان جيرمان حتي لا يتعرض لعقوبة اللعب المالي النظيف.

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وذكرت الصحيفة الألمانية أن باريس سان جيرمان رفض ثلاثة عروض من برشلونة في الفترة الماضية بحجة ضعف المقابل المادي لإتمام الصفقة.

وكانت بعض التقارير في بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية أكدت رغبة برشلونة في التخلي عن الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم الفريق على الرغم من إعلان رغبته عن الاستمرار في صفوف الفريق.

كما كشفت بعض التقارير أن إنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين أعربا عن رغبتهما في ضم النجم الكرواتي الذي أعلن رفضه الرحيل عن برشلونة.