رياضة | ماركا: ريال مدريد في "مأزق" حقيقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماركا: ريال مدريد في "مأزق" حقيقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الأسباني أزمة قوية قبل المواجهة المرتقبة ضد فريق ليفانتي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الاسباني والمقرر لها 14 سبتمبر الجاري.

وذكرت صحيفة "ماركا" الاسبانية أن نادي ريال مدريد يواجه "مأزق" حقيقي بعد إستدعاء معظم لاعبيه لمنتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي، حيث يتواجد مع الفريق 12 لاعبًا فقط داخل "فالديبيباس"، بينما هناك 5 لاعبين مصابين.

ويغيب 5 لاعبين عن ريال مدريد خلال مواجهة "ليفانتي" بسبب الإصابة هم: ماركو أسينسيو ، إبراهيم دياز ، إيسكو ، جيمس رودريجيز، رودريجو جوس، بالإضافة إلى إيدين هازارد الذي رحل للانضمام لصفوف منتخب بلاده بلجيكا.

وخاض ريال مدريد 3 مباريات خلال الدوري الاسباني، فاز على سيلتا فيجو 3 - 1 بالجولة الأولي، وتعادل مع بلد الوليد 1-1 بالجولة الثانية، وتعادل أمام فياريال 2-2 في لقاء الجولة الثالثة، ويحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط