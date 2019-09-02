رياضة | آخر صفقات الميركاتو.. تابعوا الآن سوق الانتقالات الصيفية مباشرة

كان ومازال حتي هذه اللحظة الميركاتو مشتعل، فـ رايولا حارس باريس سان جيرمان انتقل منذ ساعات إلى ريال مدريد، في المقابل ذهب نافاس حارس الريال إلى الفريق الباريسي.

وفي إيطاليا يبدو أن مستقبل ماورو إيكاردي على المحك فإذاعة "أوندا سيرو" تقول بأن نجم إنتر ميلان الإيطالي في طريقه إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، فالنادي الفرنسي يريد تعزيز خط الهجوم في ظل إصابة مبابي وكافاني وغيابها عن الفريق لمدة 4 أسابيع كاملة، وانتقل أيضًا الكوري الشمالي هان سونغ لنادي يوفنتوس قادماً من كالياري

ومازالنا في إيطاليا، فميلان أعلن التعاقد مع الكرواتي ريبيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، فيما ذهب مهاجمه البرتغالي أندري سيلفا إلى النادي الألماني، وتمكن روما من ضم المهاجم الكرواتي كالينيتش ولاعب آرسنال هنريك مختاريان، وانتقل باتريك شيك مهاجم روما إلى نادي لايبزيغ الالماني على سبيل الاعارة.

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ونطير إلى إسبانيا مجددًا، فبرشلونة أعار لاعبه البرازيلي رافينيا إلى صفوف سيلتا فيجو الإسباني لمدة عام، والحارس المغربي ياسين بونو ينتقل لنادي اشبيلية على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، وانضم مدافع أشبيلية سايمون كايير ينضم إلى أتالانتا على سبيل الإعارة لمدة موسم، وانتقل نانشو مونريال لاعب آرسنال إلى فريق ريال سوسييداد.

وإلى فرنسا حيث تعاقد نيس الفرنسي مع الجزائري الشاب هشام بوداوي.