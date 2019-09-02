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رياضة | آخر صفقات الميركاتو.. تابعوا الآن سوق الانتقالات الصيفية مباشرة

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخر صفقات الميركاتو.. تابعوا الآن سوق الانتقالات الصيفية مباشرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ساعات قليلة على إغلاق أصعب وأهم سوق انتقالات صيفية في أوروبا، ميركاتو الصيف الحار والمُشتعل في أوروبا، فترة انتقالات أبرم فيها صفقات كبيرة ونارية ولم يتوقعها أحد، ميركاتو كان مثير في كل شيء، بداية من الحرب الشرسة التي دارت بين وريال مدريد الإسبانيين على البرازيلي دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن في النهاية انتصر ناصر الخليفي مالك النادي الباريسي في الحرب على بارتاميو رئيس البرسا وفلورنتيو بيريز رئيس الملكي، الخليفي كان حاسمًا وقالها اليوم، لمن أكن نيمار إلا بـ 300 مليون يورو.
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كان ومازال حتي هذه اللحظة الميركاتو مشتعل، فـ رايولا حارس باريس سان جيرمان انتقل منذ ساعات إلى ، في المقابل ذهب نافاس حارس الريال إلى الفريق الباريسي.

  

وفي إيطاليا يبدو أن مستقبل ماورو إيكاردي على المحك فإذاعة "أوندا سيرو" تقول بأن نجم إنتر ميلان الإيطالي في طريقه إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، فالنادي الفرنسي يريد تعزيز خط الهجوم في ظل إصابة مبابي وكافاني وغيابها عن الفريق لمدة 4 أسابيع كاملة،  وانتقل أيضًا الكوري الشمالي هان سونغ لنادي يوفنتوس قادماً من كالياري

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ومازالنا في إيطاليا، فميلان أعلن التعاقد مع الكرواتي ريبيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، فيما ذهب مهاجمه البرتغالي أندري سيلفا إلى النادي الألماني، وتمكن روما من ضم المهاجم الكرواتي كالينيتش ولاعب آرسنال هنريك مختاريان، وانتقل باتريك شيك مهاجم روما إلى نادي لايبزيغ الالماني على سبيل الاعارة.

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ونطير إلى إسبانيا مجددًا، فبرشلونة أعار لاعبه البرازيلي رافينيا إلى صفوف سيلتا فيجو الإسباني لمدة عام، والحارس المغربي ياسين بونو ينتقل لنادي اشبيلية على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، وانضم مدافع أشبيلية سايمون كايير ينضم إلى أتالانتا على سبيل الإعارة لمدة موسم، وانتقل نانشو مونريال لاعب آرسنال إلى فريق ريال سوسييداد.

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وإلى فرنسا حيث تعاقد نيس الفرنسي مع الجزائري الشاب هشام بوداوي.

سنتابع معكم كل جديد الميركاتو وآخر الصفقات قبل غلق باب الانتقالات في الساعة 12 ليلًا.

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