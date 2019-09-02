رياضة | مصطفى يونس عن تصريحات رانيا علواني : "مقالتش حاجة غلط"

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يرى مصطفى يونس نجم الأهلي الأسبق، أن رانيا علواني عضو مجلس إدارة الأحمر، ليست مخطئة، وذلك على ضوء أزمتها الأخيرة بالسوشيال ميديا مع الجمهور.

مصطفى يونس عن تصريحات رانيا علواني : "مقالتش حاجة غلط"

وقال يونس في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام: "لا أعلم سبب كل هذا الهجوم على رانيا علواني مقالتش حاجة غلط".

وأردف: "كل ما ذكرته أنها تدعم الألعاب الأخرى، فهي كانت بطلة أحد هذه الألعاب من قبل".

وتابع نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق: "رانيا مولودة في النادي وهي لم تخطىء نهائيا".

مصطفى يونس: "الخطيب شايل الأهلي لوحده" وأداء الإدارة "ضعيف"

ويرى مصطفى يونس نجم الأهلي الأسبق، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر هو من يتحمل مسئولية كل شىء بالنادي بمفرده.

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وتابع: "الخطيب شايل الاهلي لوحده، كان الله في عونه فهو أصبح لا يستطيع أن يتحمل كل هذا المجهود صحياً".

وأردف: "أداء مجلس الأهلي ضعيف والقرارات تأتي متأخرة".

وأتم كلماته: "أرائي في زملائي هي سبب عدم تواجدي في النادي الأهلي".

مصطفى يونس : رينيه فايلر ؟ مثل لاسارتي .. الأزمة في اللاعبين

كما يرى مصطفى يونس أن قدوم رينيه فايلر مدرب الأحمر الجديد لن يغير من الأمر شيئا.

واستكمل: "أي مدير فني سيقود الأهلي الفترة المقبلة سيكون مثل لاسارتي، فالمشكلة لم تكن في الأخير، ولكنها في اللاعبين المتواجدين حاليا".

وأتم كلماته: "الزمالك هو من أهدى الدوري للأهلي، أرى أن فايلر لن ينجح مع الأحمر".