رياضة | بعد انتقاله لريال مدريد.. من هو ألفونسو أريولا ؟

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يأتي الفرنسي ألفونسو أريولا حارس ريال مدريد الإسباني الجديد، والبالغ من العمر 26 عاماً، من باريس سان جيرمان الفرنسي وهو بطل العالم مع فرنسا.

ألفونس أريولا.. (من مواليد باريس، فرنسا، 27-1-1993) هو لاعب ريال مدريد الجديد، ينضم حارس المرمى البالغ من العمر 26 عاماً إلى النادي الأبيض قادماً من باريس سان جيرمان، حيث ساهم في الفوز بـ11 لقباً في السنوات الأخيرة. لعب مع المنتخب الفرنسي الذي فاز بمونديال روسيا 2018.

نشأ أريولا في أكاديمية باريس سان جيرمان ولعب مباراته الرسمية الأولى مع الفريق الأول في الموسم 2012-2013. واصل مسيرته في لانس، حيث صعد لدوري الدرجة الأولى في الموسم 2013-2014 واختاره الاتحاد الوطني الفرنسي للاعبي كرة القدم المحترفين (UNFP) أفضل حارس مرمى في دوري الدرجة الثانية.

بعد الدفاع عن عرين فريق باستيا في دوري الدرجة الأولى الفرنسي في 2014-2015، وصل إلى إسبانيا وقدّم مع فياريال موسماً متميزاً في 2015-2016، حيث أدى دوراً كبيراً في بلوغ نصف نهائي الدوري الأوروبي واحتلال المركز الرابع في المسابقة.

وفي موسم 2016-2017، عاد إلى باريس سان جيرمان حيث خاض أكثر من 100 مباراة وفاز بالدوري ثلاث مرات، بالكأس مرتين وكأس السوبر أربع مرات وكأس الدوري مرتين.

إلى جانب ذلك فاز مع فرنسا بمونديال روسيا 2018 وبكأس العالم تحت 20 سنة في 2013. وقد كان من أبرز نجوم النهائي في المسابقة الأخير حيث تصدى لضربتي جزاء ترجيحيتين منحتا الفوز لفرنسا ضد الأوروغواي.

وجاء ملخص المسيرة الإحترافية للاعب ريال مدريد الجديد على النحو التالي: باريس سان جيرمان (2009-2013) لانس (2013-2014) باستيا (2014-2015) Advertisements فياريال (2015-2016) باريس سان جيرمان (2016-2019) ريال مدريد (2019-)