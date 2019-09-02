رياضة | جماهير برشلونة تتلقى مفاجأة سارة من ليونيل ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير برشلونة تتلقى مفاجأة سارة من ليونيل ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، بأن جماهير برشلونة قد تلقت أخبار سارة منذ قليل، وذلك بعدما تم الإعلان عن جاهزية ليونيل ميسي للعودة من جديد إلى صفوف الفريق، ومن المتوقع بأن يعود الأرجنتيني لمساعدة فريقه خلال مباراة فالنسيا المقبلة، حيث سيصبح بإمكان ليونيل ميسي، أن يشارك في مباراة فالنسيا لمدة 30 دقيقة فقط.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، بأن ميسي وكذلك فيريو، سيكونا جاهزين للمشاركة مع فريق إرنستو فالفيردي خلال مباراة فالنسيا المقبلة، وهذا في الوقت الذي ينتظر فيه نيتو وعثمان ديميبلي الحصول على الموافقة الطبية من أجل أن يعودا من جديد إلى المشاركة في تدريبات الفريق.

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وذكرت التقارير الصحفية، بأن عودة عثمان ديمبلي إلى صفوف برشلونة لن تكون قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل على أقل تقدير.

وفي سياق منفصل، ذكرت الصحف الكتالونية صباح اليوم بعض التفاصيل عن أسباب فشل صفقة إنتقال نيمار دا سيلفا إلى النادي الكتالوني، وأكدت بأن باريس قد ظل متمسكًا بمطالبه المادية الكبيرة للتنازل عن نيمار، في حين رفض برشلونة هذا الأمر، وإنسحب من الصفقة بصورة رسمية.

وقالت صحيفة سبورت الكتالونية، بأن برشلونة على علم بوجود شرط جزائي في عقد اللاعب البرازيلي مع ناديه الحالي، باريس سان جيرمان، هو ما سيجعل برشلونة يعود في شهر يناير أو في الصيف المقبل، للتفاوض مع باريس بخصوص نيمار، وفي حالة رفض النادي الباريسي عروض برشلونة، فإن النادي سيدفع 170 مليون يورو "قيمة الشرط الجزائي، ويحصل على توقيع اللاعب ويعود نيمار إلى برشلونة من جديد.