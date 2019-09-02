رياضة | عثمان ديمبلي يوجه "ضربة قاضية" إلى برشلونة في صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عثمان ديمبلي يوجه "ضربة قاضية" إلى برشلونة في صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر موثوق مقرب من نادي باريس سان جيرمان، بأن السبب الحقيقي وراء فشل صفقة إنتقال نيمار دا سيلفا إلى نادي برشلونة من نادي باريس سان جيرمان، كان بسبب مطالب النادي الباريسي المبالغ فيها، حيث قال باريس بإنه يريد الحصول على نحو 220 مليون يورو كاش للتنازل عن خدمات نيمار، أو الحصول على 150+راكيتيتش+(سيميدو أو توديبو)+اعارة ديمبيلي، ولكن برشلونة قد رفض كل هذه المطالب وقال بأنه غير مستعد لتقديم هذه الأموال في الصيف الحالي إلى باريس، خاصة لكونه قد تعاقد للتؤ مع أنطوان جريزمان قادمًأ من نادي إتليتكو مدريد مقابل 120 مليون يورو.

وذكرت التقارير الإسبانية، بأن أكبر عرض قدمه نادي برشلونة للحصول على نيمار، كان 130 مليون بالإضافة غلى راكيتيتش+توديبو+ اعارة ديمبيلي، ولكن شيء واحد قد وقف في وجه الموافقة على هذا العرض، وهو رفض اللاعب الفرنسي، عثمان ديمبلي، الرحيل عن صفوف برشلونة.

وأوضحت المصادر الإعلامية، بأن ديمبلي قد أخبر برشلونة برغبته في البقاء في ملعب كامب نو، مع إصرار باريس على وضع ديمبلي ضمن الصفقة، قرر برشلونة الإنسحاب منها، وتأجيل مسألة التعاقد مع الدولي البرازيلي إلى الصيف المقبل.

وأشارت صحيفة سبورت الكتالونية في تقرير لها حول صفقة نيمار المثيرة للجدل، بأن برشلونة قد قرر العودة من جديد إلى صفقة نيمار، ولكن في الصيف المقبل، وذلك بعدما أكتشف برشلونة وجود شرط جزائي في عقد اللاعب مع باريس، يسمح له بالرحيل عن صفوف النادي الباريسي مقابل 170 مليون يورو فقط.