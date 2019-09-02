رياضة | مفاجآة.. برشلونة سيحاول ضم نيمار مجددًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآة.. برشلونة سيحاول ضم نيمار مجددًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة سبورت الكتالونية، بأن إدارة نادي باريس سان جيرمان قد أصبحت في وضع ضعيف، وذلك بعدما رفض النادي الباريسي عرض برشلونة للحصول على نيمار خلال الصيف الحالي، وهو ما يجعل برشلونة قادر على الحصول على خدمات اللاعب في الصيف المقبل في حالة دفع النادي الكتالوني نحو 170 مليون يورو دون أن يدخل في مفاوضات مع إدارة باريس، بسبب وجود بند وشرط جزائي يسمح للاعب بالإنتقال إلى أي نادي في حالة دفع هذه القيمة.

وقالت الصحيفة الكتالونية، بأن برشلونة قد يحاول ضم نيمار دا سيلفا على طريقة ما حدث مع فيليب كوتينيو، حيث سيقدم برشلونة عرض جديد إلى باريس من أجل الحصول على نيمار دا سيلفا في ميركاتو الشتاء بدلًا من الإنتظار حتى الصيف القادم.

وعلقت صحيفة "سبورت" على هذا الأمر قائلة، بأن برشلونة سيكون في موقف قوي خلال المفاوضات في شهر يناير المقبل، خاصة لكون باريس سيخشى وقتها فقدان نيمار في ميركاتو الصيف مقابل 170 مليون يورو فقط، وسيحاول النادي الباريسي التخلص من الدولي البرازيلي، والحصول على أكبر مكاسيب ممكنة من عملية بيعه لنادي برشلونة.

الجدير بالذكر، بأن رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، قد تحدث لوسائل الإعلام الفرنسية، وأكد فشل صفقة نيمار دا سيلفا وإنتقاله إلى برشلونة، وذلك بسبب عدم رغبة النادي الكتالوني في دفع نحو 300 مليون يورو إلى باريس سان جيرمان، والذي ظل متمسكًا بمطالبه المادية الكبيرة حتى يوافق على التنازل عن خدمات نجمه نيمار دا سيلفا.