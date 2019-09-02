رياضة | لأول مرة.. ناصر الخليفي يعلق على صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. ناصر الخليفي يعلق على صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت صحف فرنسية صباح اليوم، تصريحات على لسان مالك ورئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، وهو يتحدث فيها عن أسباب فشل صفقة إنتقال الدولي البرازيلي، نيمار دا سيلفا، إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني، مؤكدًا على كون فريقه قد خاض جلسات مفاوضات مطولة مع نظيره الكتالوني، والذي كان يرغب في الحصول على خدمات نيمار، ولكن في نهاية الأمر فشلت الصفقة وأصبح من المؤكد بقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق الباريسي لمدة موسم واحد على الأقل.

وقال الخليفي في تصريحات لصحيفة، لوباريزيان، قال ناصر الخليفي: "نيمار دا سيلفا كان سيرحل عن صفوف باريس، في حالة دفع لنا برشلونة 300 مليون يورو، ولكن النادي الكتالوني رفض ذلك، ونحن لا نقبل بأن يتم بيع نيمار بأقل من ذلك على أي حال".

وأكمل ناصر الخليفي تصريحاته الإعلامية، بأن النادي الباريسي كانت له شروط من أجل التنازل عن خدمات نيمار دا سيلفا في الصيف الجاري، وهو الأمر الذي لم يقبل به برشلونة والذي إنسحب من الصفقة في اللحظات الأخيرة.

يذكر بأن الصحف الفرنسية قد أكدت في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأن الدولي البرازيلي، نيمار دا سيلفا، قد عرض على نادي باريس سان جيرمان، أن يدفع نحو 20 مليون يورو من جيبه الخاص حتى يوافق باريس على إنتقاله إلى صفوف برشلونة من جديد في صيف عام 2019، ولكن باريس قد رأي بأن هذا الأمر غير قانوني على الإطلاق، ورفض حدوثه، وطلب من نيمار نسيان هذا الأمر.