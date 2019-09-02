رياضة | خاص - علي فتحي: تعافيت تمامًا من الإصابة.. ومختار مختار السبب في عودتي لممارسة كرة القدم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - علي فتحي: تعافيت تمامًا من الإصابة.. ومختار مختار السبب في عودتي لممارسة كرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال علي فتحي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، إنه يسعى للظهور بشكل مميز مع فريقه في الموسم الجديد.

وأضاف فتحي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"تعافيت تمامًا من الإصابة وأشارك بقوة في التدريبات مع الإنتاج الحربي وأسعى لأن يكون لي تأثير مع الفريق في الموسم المقبل".

وتابع :"اخترت الإنتاج الحربي لأنه النادي الذي خرجت منه ولعبت له قبل الانتقال لصفوف الزمالك، وسعيد بالتواجد فيه".

وواصل :"الكابتن مختار مختار يعد بمثابة والدي وله دور كبير في عودتي مجددًا لممارسة كرة القدم بعد التعافي من الإصابة".

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وحول المنافسة مع زميله أحمد شديد قناوي في الفريق قال :"المنافسة بكل تأكيد ستكون في صالح الفريق ومن سيلعب سيئودي الدور المطلوب منه من قبل الجهاز الفني".

وأضاف :"لا أحد من سيلعب وسيتواجد في التشكيل الأساسي فمن الممكن أن نلعب سويًا في التشكيل حيث أجيد اللعب في مركز الجناح".

وحول طموحه في الموسم المقبل قال :"أطمح بكل قوة للعودة للمشاركة بصفة أساسية، والرد على الجميع من خلال الملعب، والتواجد مجددًا ضمن صفوف منتخب مصر ".

وأتم حديثه بالرد عن تطلعات فريقه في الموسم الجديد قائلًا :"نتطلع لتقديم موسم مميز والتواجد في المراكز المتقدمة بمسابقة الدوري، خاصة وأن الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، وجهاز فني كفء بقيادة الكابتن مختار مختار".