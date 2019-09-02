رياضة | كادينا سير: نيمار إلى برشلونة مقابل 170 في هذا الموعد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كادينا سير: نيمار إلى برشلونة مقابل 170 في هذا الموعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن الشرط الجزائي المتواجد في عقد البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والذي يسمح لبرشلونة بالتعاقد معه.

وأفادت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية بأنه هناك بند في عقد نيمار مع باريس سان جيرمان يسمح له بالرحيل إذا دفع 170 مليون يورو في الصيف المقبل.

وأكدت الإذاعة الإسبانية وجود بند 170 مليون يورو يخرج نيمار من باريس سان جيرمان الصيف المقبل والبارسا ذاهب إليه.

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وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن باريس سان جيرمان سيكون في موقف ضعيف في يناير المقبل لأن نيمار يمكنه الرحيل في الصيف المقبل مقابل 170 مليون يورو بناء على البند الموجود في عقده لذلك في الميركاتو الشتوي المقبل سوف يفاوض برشلونة نظيره باريس سان جيرمان من مصدر قوة.

وكانت بعض التقارير في بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية أكدت رغبة برشلونة في التخلي عن الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم الفريق على الرغم من إعلان رغبته عن الاستمرار في صفوف الفريق.

كما كشفت بعض التقارير أن إنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين أعربا عن رغبتهما في ضم النجم الكرواتي الذي أعلن رفضه الرحيل عن برشلونة.